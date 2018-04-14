Безответственных хозяев собак будут штрафовать

В рамках акции жителям раздали специальные пакеты — диспенсеры для экскрементов, а также листовки с выдержками из законов, свидетельствующие о том, что москвичи обязаны не загрязнять не только свой двор, но и все общественные места, подъезды и детские площадки. Эти же листовки повесили у подъездов жилых домов.

— Ко мне очень часто обращаются жители, — рассказывает депутат Зоя Зотова. — Проблема с безответственными хозяевами собак сейчас особенно актуальна. Мы побывали на Волжском бульваре. Там установлена новая собачья площадка, со всевозможными тренажерами. Со своим питомцем на площадке можно отлично провести время. Но некоторые собачники все равно предпочитают выгуливать питомцев в большом, людном сквере неподалеку. При том мало кто помнит, что за своей собакой следует убирать. Снег уже сошел, и масштабы «бедствий» особенно заметны. Тем более, что накануне — большая работа по благоустройству и озеленению дворов. Людям это необходимо объяснять.

По словам председателя комиссии по экологической политике, сегодняшний рейд — первый, но не последний. К следующему рейду планируется привлечь сотрудников полиции. В случае нарушения выписывать штрафы будут на месте.

Напомним, что штраф за неубранные собачьи экскременты составляет 1000 рублей. За повторное нарушение — 2000 рублей.

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