Welt: группа депутатов от «Альтернативы для Германии» примет участие в форуме в Крыму

БЕРЛИН, 13 апреля. / ТАСС /. Группа депутатов Бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии » (АдГ) отправится на следующей неделе в Крым для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 19 по 21 апреля. Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt.

Издание приводит слова парламентария Маркуса Фронмайера , который отметил, что поездка и участие в форуме осуществляются «на частной основе». Представитель фракции АдГ в Бундестаге подтвердил такие планы, но не уточнил, какие депутаты войдут в группу.

"Для меня как члена комитета по экономическому сотрудничеству и развитию особенно важна тема экономической кооперации как центрального элемента германо-российских отношений", — заявил Фронмайер газете.

В начале февраля немецкая общественность и политики активно обсуждали визит в Крым восьми членов АдГ — представителей региональных парламентов.