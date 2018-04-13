KPMG рассчитывает продолжить работу в России в случае введения ответных мер на санкции США

Аудиторская компания KPMG рассчитывает продолжить работу в России в прежнем режиме в случае принятия законопроекта о противодействии санкциям США , сообщила RNS руководитель группы коммуникаций KPMG в России Сабина Каспарова. Компания не попадает под прописанные в документе критерии.

«Мы надеемся, что данная инициатива не повлияет на нашу деятельность, поскольку описанные критерии к нам не относятся. АО «КПМГ» и ООО «КПМГ налоги и консультирование»— российские юридические лица, которые работают в рамках российского законодательства, их акционеры — российские граждане и юрлица. Американского и иного иностранного капитала у нас нет», — сказала Каспарова.

13 апреля в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», которые поддерживают антироссийские санкции США.

Законопроект предусматривает, что правительство по решению президента России сможет ввести запрет или ограничение ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции, алкогольной и табачной продукции, сырья, продовольствия и лекарств из США или иных иностранных государств. Кроме того, законопроектом предусмотрен запрет или ограничение допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества.

Проект закона также предусматривает ограничения в деятельности аудторских и консалтинговых компаний с долей американского капитала свыше 25%. Им могут запретить оказывать услуги государственным и муниципальным органам, а также «ряду юридических лиц».