Ещё
Теория КПК подтверждена успешной практикой Хайнаньской СЭЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Теория КПК подтверждена успешной практикой Хайнаньской СЭЗ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Успешная практика в специальных экономических зонах /СЭЗ/, в том числе Хайнаньской свидетельствует о том, что основные теории, линии и политики Коммунистической парии Китая /КПК/, сформированные после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, были совершено правильными, сказал в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
Это полностью свидетельствует, что стратегическое решение ЦК КПК о создании специальных экономических зон совершенно правильно, отметил Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК, председателем Центрального военного совета.
Об этом он сказал на церемонии празднования 30-летней годовщины основания провинции Хайнань и создания Хайнаньской специальной экономической зоны. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Пекине состоялся торгово-инвестиционный форум "Пояс и путь" Узбекистан и ВБ сотрудничают в сфере реализации проекта «Digital CASA» Президент Ирана: дальнейшая судьба иранской ядерной сделки не помешает стране развивать ядерные технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT168
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»493
Умер юморист Андрей Жмакин75
В России решили избавиться от двух министерств132
Определен самый богатый член кабмина66
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение