Теория КПК подтверждена успешной практикой Хайнаньской СЭЗ

Хайкоу, 13 апреля / Синьхуа / — Успешная практика в специальных экономических зонах /СЭЗ/, в том числе Хайнаньской свидетельствует о том, что основные теории, линии и политики Коммунистической парии Китая /КПК/, сформированные после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, были совершено правильными, сказал в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин

Это полностью свидетельствует, что стратегическое решение ЦК КПК о создании специальных экономических зон совершенно правильно, отметил Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК, председателем Центрального военного совета.

Об этом он сказал на церемонии празднования 30-летней годовщины основания провинции Хайнань и создания Хайнаньской специальной экономической зоны. -0-