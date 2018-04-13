Эксперт: внедрение автоматизированных медосмотров повысит ответственность работников

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Система ежедневных автоматизированных медицинских осмотров состояния здоровья работников позволит повысить их ответственность. Об этом заявила в пятницу на круглом столе «Цифровая Россия : возможности для здравоохранения», который состоялся в рамках Красноярского экономического форума, член президиума правления организации «Опора России» Наталия Ушакова.

"Мы отобрали несколько отраслей и для них разработали такой алгоритм, чтобы поменять акцент ответственности работодателя и перенести его в нужном формате, в нужном объеме на работника. Мы сформулировали ряд предложений, отправили их в социальный блок нашего правительства, и сегодня мы готовимся к проведению пилотного проекта вместе с Минтрудом по внедрению ежедневных автоматизированных медицинских осмотров с возможностью контроля за адаптационными резервами у работника на рабочем месте в течение смены", — сказала она.

По словам Ушаковой, интеграция данных ежедневного автоматизированного медицинского осмотра в электронный кадровый документооборот позволит очень быстро влиять на экономическую мотивацию работника. Она добавила, что впервые ежедневный мониторинг состояния здоровья начался на предприятиях в Ленинградской области

"Первый месяц до 40% работников не были допущены к работе в связи с различными нарушениями. В фитнес-клубах и тренажерных залах выручка выросла в четыре раза. Народ понял, что на работу надо ходить здоровым", — уточнила Ушакова.

Эксперт также привела в пример внедрение такого опыта на транспортное предприятие с численностью порядка 500 водителей. «За девять месяцев 2017 года снижение больничных листов в организации произошло на 19%. И ни одной аварии», — подчеркнула она.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.