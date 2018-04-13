Россия отправит шесть грузовых колонн со строительной техникой в Восточную Гуту 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия отправит в Восточную Гуту шесть колонн со строительной техникой и материалами для мирных жителей. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня в город Дума направлена грузовая колона со строительной техникой, грузовыми автомобилями, стальными трубами для ремонта водоснабжения и необходимым оборудованием для восстановления работы энергосетей. В ближайшую неделю в Думу будут направлены еще пять подобных автоколонн. Строительная техника и материалы будут передаваться представителям ООН в Сирии для последующего распределения местным жителям", — сказал он.
Российский Центр по примирению поставил в Восточную Гуту 520 тонн продовольствия, более 50 тысяч литров бутилированной воды, девять тысяч комплектов постельного белья, предоставил необходимую инженерную технику для разбора завалов, перечислил Конашенков.
"Призываем мировое сообщество присоединиться к России и оказать сирийцам необходимую гуманитарную помощь", — сказал он.