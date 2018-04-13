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Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
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Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
8 миллионов 565 тысяч рублей заработал премьер-министр Дмитрий Медведев в 2017 году, следует из сведений о доходах членов кабинета министров, опубликованных на сайте правительства.
Годом ранее его доход составил 8 миллионов 586 тысяч, а в 2015-ом — 8 миллионов 760 тысяч.
Очередное снижение в аппарате правительства объяснили сокращением прибыли от банковских вкладов.
В списке недвижимого имущества за главой правительства по-прежнему значатся квартира площадью 367,8 кв.м. в собственности и в долгосрочной аренде участок земли в 47 соток. Автопарк премьера состоит из раритетных ГАЗ-20 и ГАЗ-21.
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