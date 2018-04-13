Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей

8 миллионов 565 тысяч рублей заработал премьер-министр Дмитрий Медведев в 2017 году, следует из сведений о доходах членов кабинета министров , опубликованных на сайте правительства.

Годом ранее его доход составил 8 миллионов 586 тысяч, а в 2015-ом — 8 миллионов 760 тысяч.

Очередное снижение в аппарате правительства объяснили сокращением прибыли от банковских вкладов.

В списке недвижимого имущества за главой правительства по-прежнему значатся квартира площадью 367,8 кв.м. в собственности и в долгосрочной аренде участок земли в 47 соток. Автопарк премьера состоит из раритетных ГАЗ-20 и ГАЗ-21.