Почему русские цари ввели запрет на захоронение усопших в пределах Московского Кремля

До революции кладбищ в центре Москвы не было. Русские цари на протяжении столетий издавали специальные указы, по которым усопших запрещалось хоронить «внутри града». С чем же это было связано?

От курганов до церковных погостов

Древние славяне устраивали захоронения в курганах, причем останки чаще всего сжигали. С приходом христианства хоронить стали в основном при церквях. Так, в 60-х годах прошлого столетия в ходе раскопок близ Успенского собора в Кремле было найдено древнейшее, вероятно, в Москве массовое захоронение христианской эпохи. Самые ранние могилы относились к XII веку, когда на месте собора стояла церковь Димитрия Солунского. Предположительно она была построена в 1177 году там, где произошло массовое побоище между москвичами и войском рязанского князя Глеба, вступившего в союз с половцами. После того как деревянную церквушку заменили на каменную, внутри нее стали хоронить представителей знати (если судить по золотым и серебряным артефактам), а возле храма — чернь в берестяных гробах. [С-BLOCK]

С тех пор пошла традиция: при каждом храме появлялся погост, на котором хоронили прихожан этого храма. Кладбища так и назывались — приходскими, а народ звал их «нивами божиими». Как правило, они были небольшими по размеру: церквей в столице было много. При этом бояр или дворян хоронили либо близ церкви, либо в каменных гробницах или склепах под зданием церкви, а простой люд — на краю погоста. Если усыпальницы для знати сохранялись веками, то поверх бедняцких могил уже через два-три поколения устраивали новые.

Царские указы

Как сообщает автор книги «История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины» Ю. В. Рябинин, еще указом от 1657 года царь Алексей Михайлович запретил устраивать погребения в Кремле и Китай-городе, повелев при этом расширить ряд кладбищ по слободам. Его беспокоила близость захоронений к центру города. И дело тут было, скорее всего, не в «энергетике смерти», как полагают некоторые исследователи, а в боязни антисанитарии. Повеление Петр I в 1723 году гласило: «В Москве и других городах мертвых человеческих телес, кроме знатных персон, внутри градов не погребать». Кроме того, в еще более раннем указе от 1722 года говорилось: «Надгробные камни при церквах и в монастырях опускать вровень с землею; надписи на камнях делать сверху; которые же камни неудобно так разместить, употреблять их в строение церковное». Если верить историку Сергею Шокареву, автору работы «Москва в XVIII веке», толчком к этому стали похороны князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского, состоявшиеся в 1717 году в Георгиевском монастыре. Царь обратил внимание на то, что надгробия мешают прохождению войск, участвовавших в траурной процессии. Но если указ по поводу надгробий еще исполнялся, то об указе «не погребать» внутри градов после смерти императора позабыли. [С-BLOCK] Между тем дочери Петра Великого, императрице Елизавете Петровне, жившей в Головинском дворце на Яузе, часто приходилось ездить из Немецкой слободы в Кремль и обратно. И нередко по пути ей попадались похоронные процессии. Это нервировало государыню, и в 1748 году она издала указ, по которому похоронным процессиям было запрещено дефилировать по улицам, тянувшимся от Кремля до императорской резиденции: Никольской, Ильинке , Мясницкой, Старой и Новой Басманной. А кладбища при храмах на протяжении следования императрицы велено было и вовсе ликвидировать. В результате умерших стали хоронить в отдаленных приходах. А в 1750 году на окраине Москвы, близ Марьиной рощи, появилось первое общегородское кладбище. Его стали называть Лазаревским, так как стоящая там церковь была освящена в честь Лазаря. Несмотря на это, многие москвичи всеми правдами и неправдами старались похоронить своих усопших в их «родных» приходах, а не за тридевять земель. В ход шли взятки причетникам. И только благодаря жесткому контролю со стороны церковного начальства такая практика прекратилась.

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