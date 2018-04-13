Балашиха и китайский Янчжоу будут сотрудничать в экономике и культуре

Балашиха и город Янчжоу провинции Цзянсу Китайской Народной Республики будут развивать партнерские отношения в сферах экономики и культуры. Об этом сообщила заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян по итогам встречи с делегацией города Янчжоу.

Делегация города Янчжоу провинции Цзянсу КНР прибыла в Балашиху 13 марта с дружественным визитом. В составе делегации 7 человек — представители народного правительства городского округа Янчжоу. Представители администрации Балашихи провели для китайской делегации экскурсию по городу, после чего в здании администрации состоялась деловая встреча с заместителями главы Балашихи. С 2006 года Янчжоу является

городом-побратимом

Балашихи. За годы сотрудничества состоялось более 20 встреч на территории обоих городов.

У нас с вами традиционно встречи проходят эффективно. Ваша страна достаточно динамично развивается, занимает лидирующие позиции в мире, и в этом отношении нам, конечно, очень интересно с вами сотрудничать. Мы бы хотели, чтобы вы предложили

какие-то конкретные проекты для совместного сотрудничества в сфере культуры и экономики

— Лилия Татевосян, заместитель главы Балашихи.

Она добавила, что администрация Балашихи готова подготовить свои предложения по развитию сотрудничества.

Заместитель секретаря комитета Коммунистической партии Янчжоу Чжан Баоцзюань отметила, что Балашиха — молодой и динамично развивающийся город в сфере экономики.

У нас в Китае так же, как и у вас, очень быстро развивается экономика. Для Янчжоу проблемным вопросом является гармоничное развитие промышленности и сохранение экологии. Тема экономического развития города и сохранения окружающей среды, мы думаем, для нас с вами является актуальной. Мы готовы обсуждать с вами эти вопросы совместно

— Чжан Баоцзюань, заместитель секретаря комитета Коммунистической партии Янчжоу.

Она пригласила заместителей главы Балашихи посетить Янчжоу с ответным визитом для того, чтобы ознакомиться с культурой города и проработать вопросы дальнейшего сотрудничества.

В завершение встречи руководители делегаций Балашихи и Янчжоу обменялись подарками. Гости из КНР преподнесли представителям Балашихи лаковые сувенирные шкатулки, платок из китайского шелка и традиционные веера. В свою очередь, заместители главы Балашихи вручили гостям сувенирные пасхальные яйца из дерева ручной работы, выполненные балашихинскими мастерами, и тарелки с изображением исторических памятников Балашихи, изготовленные городским Центром искусств и ремесел.