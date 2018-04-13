Глава Бурятии: строительство японского мусороперерабатывающего завода зависит от ФЦП

В сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме правительство Бурятии подписало соглашение с Японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) о строительстве в Улан-Удэ завода. Стоимость проекта — 7 млрд рублей, около 30% этой суммы готова инвестировать японская сторона.

"Пока определенности [по времени начала реализации проекта] нет — не подтвержден источник финансирования с нашей стороны. Мы планировали, что это будет в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал» или приоритетного проекта «Байкал: великое озеро великой страны». Но пока ни федеральная целевая программа еще не получила продления, ни приоритетный проект не запустился. Сейчас задача — найти источники финансирования", — сказал Цыденов.

ФЦП приняли в 2012 году, в 2020 году программы действие заканчивается. Объем ее финансирования составляет 26 млрд рублей. Приоритетный проект «Байкал: великое озеро великой страны», объединяющий экологическую и социально-экономическую направленность, пока проходит процедуры согласования.

Цыденов подчеркнул, что необходимость в мусороперерабатывающем заводе в Бурятии «очень высокая». Объект позволит решить вопросы переработки мусора в стоящем на берегу реки Селенга (главный приток Байкала) Улан-Удэ и ближайших к нему Иволгинском и Заиграевском районах. «Средства нам нужно изыскивать, так как переложить стоимость на тариф для населения невозможно. Рост будет слишком значительный, мы не решим задачу», — пояснил глава региона.

Впервые о планах по строительству в Бурятии мусороперерабатывающего завода по японским технологиям стало известно в 2015 году, когда было подписано соглашение между правительством республики и компанией Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering. В 2016 году предварительная договоренность была достигнута с NEDO. В марте 2017 года делегация NEDO посетила Бурятию, японской стороне тогда была представлена схема реализации проекта, разработанная при участии ООО «ВТБ Экология». По информации Минприроды Бурятии, будущий завод предусмотрен в разработанной в регионе территориальной схеме обращения с отходами: под объект уже выделен земельный участок в 5 га в промышленной зоне в юго-западной части столицы республики.