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Благотворительный пасхальный забег #БегуЗаДетей пройдет в Москве
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Благотворительный пасхальный забег #БегуЗаДетей пройдет в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Благотворительный пасхальный забег #БегуЗаДетей, организованный православной молодежью столицы, состоится 14 апреля в музее-заповеднике «Коломенское». Как сообщили организаторы, все средства от забега будут направлены на помощь детям из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в городе Угличе. Участники забега получат памятные подарки от партнеров.
Старт забега — в 13.00 (сбор и регистрация участников с 12.00) от причала в музее-заповеднике «Коломенское». Дистанция забега — 5 км (по 2,5 км в обе стороны вдоль набережной). Участие в забеге может принять любой желающий. Сумма пожертвований — от 500 рублей.
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