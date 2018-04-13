Титов считает, что российские контрсанкции не вступят в силу все одновременно

МОСКВА , 13 апреля / ТАСС /. Российские контрсанкции в отношении США не вступят в силу все одновременно — если законопроект будет принят, президент сможет выбирать из представленного депутатами списка мер, сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов

"Каждый день мы вынуждены обсуждать запреты и санкции. Теперь пришло время антисанкций на американские товары. В списке много всего — и запрет на импорт алкоголя из США, и Boeing , программное обеспечение, и многое другое. Подождем точного списка. И надо помнить, что антисанкции не планируется включать скопом в один день, это всего лишь список, из которого президент может выбирать по своему усмотрению в зависимости от ситуации", — сказал он.

Если запрет на американский алкоголь и табак на жизни россиян, скорее всего, никак не отразится (доля их на нашем рынке ничтожна, 2-3%), то «с остальными позициями дело посложнее».

Законопроект, предоставляющий кабмину полномочия вводить меры экономического и политического характера, внесен в Госдуму в пятницу спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. По словам Володина, инициатива «разработана как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как РФ в целом, так ее граждан и юридических лиц».

Законопроект предполагает, в частности, запрет или ограничение участия граждан США и компаний с долей американского капитала более 25% в приватизации государственного и муниципального имущества РФ.

Кроме того, предусматривается «запрет или ограничение ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства».

Под эти же запреты попадают и лекарственные средства, однако оговаривается, что это не касается тех медицинских препаратов, аналоги которых не производятся в России.