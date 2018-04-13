В ленинградской области началась промышленная добыча криптовалюты

Компания Selectel разработала выгодные условия для облачного майнинга.

Selectel российский провайдер IT-инфраструктуры, в одном из своих дата-центров начал промышленный майнинг криптовалюты. Помимо выгодных условий сотрудничества, проект предлагает множество дополнительных преимуществ своим клиентам.

Компания имеет десятилетний опыт успешной работы в области информационных услуг, поэтому в отличие от многих «начинающих» представителей рынка, доказала свою компетентность, надежность и гарантирует взаимовыгодное сотрудничество всем клиентам. Следует отметить, что за время существования проект успел заслужить доверие более 15 000 клиентов, создать сеть из 6 центров обработки данных и предлагает широкую линейку продуктов.

Облачный сервис расположен в Ленинградской области , где климатические особенности региона вместе с модернизированной системой охлаждения существенно снижают затраты электроэнергии, а, следовательно, и стоимость владения мощностями. Низкий уровень потребления энергоресурсов позволяет говорить об экологической составляющей проекта.

Напомним, что майнинг — это процесс эмиссии цифровой валюты, требующий решения сложных криптографических задач с помощью вычислительных мощностей. Недавние исследования Принстонского и Калифорнийского университетов показали, что из-за высокой волатильности рынка, майнинг менее рискован и в приносит более стабильный доход, чем активная торговля.

текст: Иван Маличенко, фото: Sekectel