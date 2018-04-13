Ещё
В ленинградской области началась промышленная добыча криптовалюты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ленинградской области началась промышленная добыча криптовалюты 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Компания Selectel разработала выгодные условия для облачного майнинга.
Selectel российский провайдер IT-инфраструктуры, в одном из своих дата-центров начал промышленный майнинг криптовалюты. Помимо выгодных условий сотрудничества, проект предлагает множество дополнительных преимуществ своим клиентам.
Компания имеет десятилетний опыт успешной работы в области информационных услуг, поэтому в отличие от многих «начинающих» представителей рынка, доказала свою компетентность, надежность и гарантирует взаимовыгодное сотрудничество всем клиентам. Следует отметить, что за время существования проект успел заслужить доверие более 15 000 клиентов, создать сеть из 6 центров обработки данных и предлагает широкую линейку продуктов.
Облачный сервис расположен в Ленинградской области, где климатические особенности региона вместе с модернизированной системой охлаждения существенно снижают затраты электроэнергии, а, следовательно, и стоимость владения мощностями. Низкий уровень потребления энергоресурсов позволяет говорить об экологической составляющей проекта.
Напомним, что майнинг — это процесс эмиссии цифровой валюты, требующий решения сложных криптографических задач с помощью вычислительных мощностей. Недавние исследования Принстонского и Калифорнийского университетов показали, что из-за высокой волатильности рынка, майнинг менее рискован и в приносит более стабильный доход, чем активная торговля.
текст: Иван Маличенко, фото: Sekectel
BitCryptoNews: последние новости
Mastercard принимает на работу больше блокчейн-разработчиков В Госдуму будут внесены 27 законопроектов о блокчейн технологиях Блокчейн, ИИ, IoT и другие инновации интегрируют в инфраструктуру Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT189
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»496
Умер юморист Андрей Жмакин75
В России решили избавиться от двух министерств133
Определен самый богатый член кабмина69
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение