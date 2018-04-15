Более 20 рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Нижегородской области

26 рыбаков унесло по Волге на отколовшейся льдине в Нижегородской области , сообщает телеканал «360».

Спасатели оперативно среагировали на вызов, но рыбакам удалось выбраться на берег самостоятельно еще до их прибытия. В результате инцидента никто не пострадал, и за медицинской помощью никто не обращался.