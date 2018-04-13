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Самарская организация инвалидов-колясочников «Десница» отметит 20-летие
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Самарская организация инвалидов-колясочников «Десница» отметит 20-летие 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
26 апреля Самарская городская общественная организация «Ассоциация „Десница“ отметит 20-летний юбилей, сообщает volga.news.
Торжественное мероприятие состоится в 12:00 в гостинице „Ренессанс“. Гостям расскажут о деятельности организации, для них организуют праздничный концерт и фуршет.
В „Деснице“ людям с любой формой инвалидности помогают стать независимыми психологически, физически, социально, финансово, чтобы человек, несмотря на инвалидность, мог активно участвовать во всех сферах жизни общества. Для инвалидов проводят семинары и тренинги, консультации юриста, помогают трудоустроиться, организуют компьютерные курсы.
Подробнее об организации на сайте http://samara-desnica.ru/
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