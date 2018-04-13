Десять новых агростартапов, за которыми надо следить

1. «Городские теплицы» iFarm

Клубника в магазинах часто выглядит пластиковой; это относится ко многим фруктам и овощам, которые выращивают в промышленных теплицах. В автоматизированных теплицах iFarm овощи, фрукты и ягоды будут выращивать по стандартам органического растениеводства — без химикатов. Стоит такая теплица 1,5 млн рублей, окупается за 2-3 года — в зависимости от культуры.

В ближайшие два года компания планирует развивать сеть франшиз в России , 50 заявок на них у iFarm уже есть. В течение двух лет iFarm хочет занять 5% рынка российской органики. По данным Минсельхоза, в 2017 году этот рынок оценивался в 160 миллионов долларов — 0,16% от мирового, который составил 100 миллиардов долларов.

Сейчас компания готовится к принятию нового закона об органическом сельском хозяйстве. Госдума приняла его в первом чтении 4 апреля. Согласно законопроекту, в России будет определено, какую продукцию считать органической: ее производители будут получать для этого специальный сертификат, как в ЕС

Первый раунд инвестиций в iFarm, по словам основателя проекта — Максима Чижова, уже завершен (в 2017 году в компанию вложился новосибирский бизнесмен, основатель компании Alwar Entertainment Александр Лысковский и другие частные инвесторы. Суммарно в компанию было вложено 200 000 долларов).

2. Роботы для доения R-SEPT

Компания R-SEPT предложила сразу несколько технологий для животноводства. Первая из них — «робот добровольного доения» — уже использовался на 100 роботизированных фермах в Калужской области . Один такой робот может заменить двух доярок (то есть может доить двух коров одновременно). Период окупаемости ферм благодаря этому сокращается в среднем на год.

Вторая система — это «доильная карусель». Она предназначена для замены семи доярок. С помощью системы можно делать до 2500 доений в сутки, это позволяет увеличить надои на 5-7%. R-SEPT удалось сделать систему, с помощью которой можно роботизировать уже построенные доильные залы — это ее главное отличие от конкурентов, которые позволяют сделать это только в новых помещениях.

Также в компании разрабатывают систему Feed Pusher, помогающая заменить сотрудника, который занимается кормлением животных. Робот подталкивает корма к животным и следит, чтобы их еда всегда оставалась свежей.

Четвертая система — это программа управления фермой: она позволяет проанализировать, как коровы доились до и после автоматизации.

3. Дроны «АгроДронГрупп»

Дрон от «АгроДронГрупп» проводит на полях так называемую гиперспектральную съемку. Она позволяет собирать различные данные о почве: например, показывает, где содержание азота сильное, а где — слишком слабое. Также с помощью дрона можно определить, есть ли на полях места, где растения подвержены заболеваниям.

Ранее компания «АгроДронГрупп» семь лет занималась разработкой других беспилотников промышленного назначения. Коптер для фермерских хозяйств был создан в 2016 году, тогда же компания провела первый раунд инвестиций и привлекла 23 миллиона рублей. Сейчас компания является резидентом «Сколково», на втором раунде в марте 2018 года она получила еще 25 миллионов рублей от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций.

На третьем раунде, в 2019-2020 годах, компания планирует привлечь уже 230 миллионов рублей и начать продавать свои коптеры в Европе и в Азии. В 2021 году в «АгроДронГрупп» хотят совершить экзит: продать компанию в России, Азии или в Европе. После презентации в ФРИИ проектом заинтересовались в группе компаний «АгроТерра»: сообщалось, что дроны будут тестировать на ее полях.

4. «Умные рыбные фермы» AQUAL

Осетр, камчатский краб, форель, гигантская креветка, омар — на рыбы ценных пород всегда есть спрос в России и в мире. Вылов рыбы из мирового океана, между тем, уже практически прекращен, сейчас ее выращивают только искусственно. Главные проблемы в этой сфере — высокие расходы на такое выращивание и гибель рыбного стада.

Программно-аппаратный комплекс AQUAL позволяет избежать этих проблем. Благодаря автоматизации расходы на лабораторию снижаются на 40%, производитель также может тратить на треть меньше денег на персонал и на четверть — на рыбные корма. Кроме этого, практически полностью снижается аварийность такого производства.

Рынок аквакультуры в мире, по оценке AQUAL, в течение двух лет достигнет 200 миллиардов долларов (такая цифра приводится в отчете американской компании Grand View Research. — Прим.ред). Рынок автоматизации — до 2 миллиардов долларов. Российский рынок автоматизации составит 200 миллионов долларов, до 2020 года AQUAL планирует занять на нем 5%.

5. Онлайн-сервис Magrotech

Урожай фермера зависит от двух главных факторов — это удобрение и орошение. Онлайн-сервис Magrotech позволяет прогнозировать урожайность на любой стадии выращивания и выдает рекомендации по правильному питанию и поливу растений. Сервис помогает рассчитать нужную дозу удобрений на основе данных о составе почвы. По данным компании, это можно сделать для 21 сельскохозяйственной культуры, для 12 элементов питания.

Компания была основана в январе 2017 года, этому предшествовало около трех лет научных разработок. С начала года технология была опробована в нескольких фермерских хозяйствах — в том числе на агрофирме им. Чапаева в Краснодарском крае (ОАО «Агрокомплекс им. Н. Н. Ткачева»), где удалось достичь роста валовой прибыли на свекле почти на четверть (на 23,1% с гектара). Сейчас у компании заключено еще четыре контракта на обслуживание.

К 2025 году Magrotech планирует занять долю в 5% на мировом рынке сервисов агро-менеджмента и 5% — от рынка комиссий продаж удобрений, средств защиты растений и сервисов. К тому времени, по прогнозам экспертов, эти рынки достигнут 38 и 66 миллиардов долларов соответственно.

6. Мобильное приложение «Агромон»

Осмотр полей — процедура, которую регулярно приходится проводить на сельскохозяйственных предприятиях. Сейчас агрономы записывают наблюдения в бумажный блокнот или фотографируют участки наблюдений на телефон. На сбор информации таким образом уходит много времени, анализировать отчеты становится невозможно.

Мобильное приложение «Агромон» для Android автоматически определяет, где находится агроном и привязывает его по GPS к полю. После того, как он проведет осмотр и сделает все необходимые фотографии на телефон, он может добавить к ним комментарии, а также воспользоваться справочником вредителей, сорняков и заболеваний, чтобы выбрать возможные угрозы культурам. По этим данным в системе автоматически генерируется отчет.

В 2018 году компания планирует начать пилотные проекты по использованию приложения в 5-10 фермерских хозяйствах, а также доработать его iOS-версию. Рынок РФ в этой сфере, по оценке компании, составляет 300 миллионов рублей в год, «Агромон» хочет занять на нем 20%.

7. Автопилотирование тракторов AvroraRobotics

Проект «Агробот» AvroraRobotics — это система автопилотирования для спецтранспорта, в том числе тракторов и других машин, которые используются в сельском хозяйстве. Спецтехника находится под контролем диспетчерского центра, один диспетчер может управлять восемью единицами техники.

Испытания «Агробота» проводятся на поле размером в 50 гектаров в Рязанской области . В прошлом году на нем уже удалось засеять озимую пшеницу с помощью техники, управляемой в режиме автопилота. В испытаниях принимали участие 4 беспилотных трактора — весом до 8 тонн каждый.

В этом году компания планирует использовать больше техники и ищет агрохолдинги для проведения новых пилотных проектов. На вопрос, что думает ДПС по поводу мирно шествующих по дорогам тракторов, основатель компании Виталий Савельев ответил, что тракторы все-таки не едут сами по шоссе: до поля они доставляются автовозом.

8. Фильтры Veoly

Фильтры Veoly обеспечивают тройную очистку воздуха в помещениях: с помощью живых растений, микроводорослей и HEPA-фильтров. Микроорганизмы на корнях растений разлагают токсичные летучие органические вещества, микроводоросли поглощают углекислый газ и производят кислород в процессе фотосинтеза, а HEPA-фильтры улавливают пыль и аллергены.

Подобные устройства на рынке, по оценке компании, довольно востребованы. Только в России около 150 тысяч семей каждый год покупают устройства для улучшения воздуха в своих домах, сообщил основатель Veoly Павел Ермаченко. За прошлый год компания продала 16 фильтров по цене 35 тысяч рублей. Кроме этого ей удалось заключить договоры о поставке еще двух тысяч устройств в европейские интернет-магазины.

9. «Умные теплицы» «УрбаниЭко»

Контейнерные теплицы и оборудование, разработанное в «УрбаниЭко», можно установить в любом помещении. В этих теплицах компания рекомендует выращивать салатные растения, пряные травы, а также овощи и ягоды, которые не купишь на рынке.

Проект «УрбаниЭко» стартовал в 2016 году с запуска сообщества для городских фермеров. В 2017 году компания создала для них онлайн-школу, сейчас она также регулярно проводит хакатоны в сфере агродизайна. В марте этого года ей удалось привлечь инвестиции в размере 31 тысячи долларов.

10. Дроны AgroAi

Дроны AgroAi помогают определить, какие места на посевах нуждаются в поливе или в удобрениях. Для обработки кукурузы такие устройства не подойдут, но их можно использовать на небольших полях, для более мелких растений. Программное обеспечение для автоматизации работы дронов у компании уже есть, кроме этого, AgroAi заключила договор с IBM для разработки и внедрения в них искусственного интеллекта. По данным компании, дроны позволяют фермерам сэкономить на обработке культур до половины расходов, на труде человека — до 40-70%.

AgroAi была создана в 2017 году, сайта у компании пока нет. Основатель AgroAi Руслан Гилимшин уточнил Rusbase, что находить клиентов фирме удается через сельскохозяйственные выставки — такие, как ежегодный «День поля», личный контакт с фермерами и продавцов средств защиты растений. Клиентами компании могут быть мелкие и крупные сельскохозяйственные предприятия и фермеры: по данным AgroAi, это более 85 тысяч компаний в России и еще 2,5 миллиона хозяйств в США

Дроны также могут использовать государственные предприятия в сфере ЖКХ — таких в России больше двух тысяч. Цена дронов AgroAi на 30% ниже аналогичных китайских. На альтернативные решения фермерские хозяйства, по данным компании, в среднем тратят от 400 тысяч до 20 миллионов рублей.

Запуск компании обошелся примерно в 1,5 миллиона рублей: эти деньги ушли на разработку оборудования, выезды на испытания и посещение выставок. В планах компании — расширять продажи по России и выйти на рынок США. По оценке Гилимшина, для этого требуется еще 8,4 миллиона рублей.

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