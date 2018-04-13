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В Ростовской области предложили создать экологический фонд
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В Ростовской области предложили создать экологический фонд 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники Южного федерального университета предложили создать в Ростовской области фонд, который поможет в решении экологических проблем, в частности Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона, сообщил журналистам первый замгубернатора области Виктор Гончаров.
В пятницу в Ростове состоялось совещание, посвященное оздоровлению Цимлянского водохранилища, от наполняемости которого частично зависит водное сообщение на Дону, обеспечение людей питьевой водой, забор воды для Новочеркасской ГРЭС, орошение сельхозугодий.
"Создание фонда — это очень хорошее предложение. В нем будут принимать участие и наука, и предприятия, и просто те, кто заинтересован в хорошей экологии", — сказал Гончаров, добавив, что в фонд войдет и региональная корпорация развития.
Предполагается, что средства фонда будут направляться, в том числе и на работы, связанные с оздоровлением Дона и Цимлянского водохранилища.
"Процедуры, которые идут по линии правительства, они длительные и сложные. Суммы в рамках ФЦП выделяются, но много работ остаются в стороне", — сказал он и привел в пример исследования гидросооружений, рыбоотводных каналов, которые необходимо провести.
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