В Ростовской области предложили создать экологический фонд

В пятницу в Ростове состоялось совещание, посвященное оздоровлению Цимлянского водохранилища, от наполняемости которого частично зависит водное сообщение на Дону , обеспечение людей питьевой водой, забор воды для Новочеркасской ГРЭС, орошение сельхозугодий.

"Создание фонда — это очень хорошее предложение. В нем будут принимать участие и наука, и предприятия, и просто те, кто заинтересован в хорошей экологии", — сказал Гончаров, добавив, что в фонд войдет и региональная корпорация развития.

Предполагается, что средства фонда будут направляться, в том числе и на работы, связанные с оздоровлением Дона и Цимлянского водохранилища.

"Процедуры, которые идут по линии правительства, они длительные и сложные. Суммы в рамках ФЦП выделяются, но много работ остаются в стороне", — сказал он и привел в пример исследования гидросооружений, рыбоотводных каналов, которые необходимо провести.