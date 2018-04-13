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Строительные компании, нарушающие правила благоустройства, могут получить штрафы
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Строительные компании, нарушающие правила благоустройства, могут получить штрафы 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Территории, прилегающие к 62 объектам капитального строительства, осмотрели в Вологде сотрудники административно-технического отдела за последние несколько дней. Специалисты контролируют, насколько строительные компании соблюдают нормы благоустройства. Такая работа проводится по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова.
На стройплощадках должны быть установлены специальные мойки для колес. Они необходимы, чтобы грязь не возилась на улицы города. По результатам проверок на этой неделе 14-ти строительным организациям вынесены постановления об административном правонарушении за вынос грунта на колесах большегрузного транспорта.
«Сейчас мы совместно с сотрудниками административно-технического отдела контролируем все строительные площадки города. Выезжаем непосредственно на эти территории. Объект, где выявляется нарушение, попадает под постоянный контроль. Такие проверки будут проходить регулярно до окончания весеннего периода», — рассказал начальник Департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов.
Добавим, с начала года составлено 29 протоколов об административном правонарушении в отношении строительных организаций за нарушение правил благоустройства.
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