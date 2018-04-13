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Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах
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Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ДУШАНБЕ, 13 апр — РИА Новости. По пути в город Пенджикент на празднование Навруза вертолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на три часа «потерялся» в горах. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на официальный печатный орган президента и правительства страны «Джумхурият». Рахмон должен был прилететь в Согдийскую область Таджикистана 28 марта в 8:30 утра по местному времени. Однако праздничную церемонию отложили до обеда.
Только спустя две недели власти Таджикистана сообщили, что вертолет президента по причине погодных условий «заблудился» в небе на три часа. По словам корреспондента «Джумхурията» А. Асадзода, который сопровождал президента, накануне, 26 марта, глава Таджикистана на правительственном заседании поручил перенести поездку с 27 на 28 марта в связи с неблагоприятным прогнозом специалистов гидрометцентра Таджикистана.
Предполагалось, что Рахмона будут сопровождать четыре вертолета — два военных и два гражданских.
"Но в это время в Душанбе пошел сильный дождь в Душанбе, увеличилась вероятность тумана со стороны Анзобского перевала", — вспоминает журналист. Было решено, что два военных вертолета вылетят из столицы в сторону перевала раньше президентского. Через час пилоты передали, что погода на перевале благоприятная. После этого президентская делегация вылетела в Пенджикент.
"Прошло примерно 35 минут, мы должны были уже подлетать к аэропорту Пенджикента. Но когда я посмотрел в окно в надежде полюбоваться весенними пейзажами кишлаков Айнинского и Пенджикентского районов, перед моими глазами виднелись только горы. Как мы оказались в окружении гор, было непонятно", — рассказал журналист.
Чтобы определить местонахождение, пилоты поднимали вертолеты все выше и выше, затем стало известно, что делегация президента заблудилась в небе над Варзобским ущельем.
"Выяснилось, что мы находимся над Майхурой, и с четырех сторон нас окружает туман. То есть, в течение 35минут вместо того, чтобы прибыть в Пенджикент, мы крутились над Майхурой и искали путь", — пояснил автор статьи.
Было решено совершить вынужденную посадку.
Через несколько часов президент продолжил свой путь, но уже на автомобиле.
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