Порошенко покинул топ-10 украинских олиграхов, потеряв в 2017 году почти $50 млн 

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, замыкавший в прошлом году список из 10 богатейших людей страны по версии издания «Фокус», по итогам 2017 года сократил свое состояние с $589 до $542 млн, оказавшись на 11 месте. Рейтинг сотни богатейших украинцев издание опубликовало в пятницу.
Глава государства, крупнейшими активами которого является кондитерская корпорация «Рошен» и компания «Укрпроминвест», в 2017 году также сдал позиции в рейтинге богачей, потеряв две позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. Он тогда занял 10 место с состоянием в $589 млн По данным «Фокуса», за 2017 год совокупный капитал украинских олигархов вырос почти на $2 млрд, составив $27 млрд При этом состояние 18 из 100 попавших в рейтинг уменьшилось в 2017 году по сравнению с 2016 году.
Во главе списка в очередной раз оказался Ринат Ахметов, который владеет крупными активами в отрасли финансов, металлургии, ТЭК, нефтегаза и секторе медиарынка. По сравнению с прошлым годом его состояние увеличилось на треть, составив $3,1 млрд За ним, как и в прошлом году, идут совладельцы группы «Приват» Игорь Коломойский ($1,6 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,5 млрд), владелец EastOne Виктор Пинчук ($1,4 млрд) соответственно. Замыкает пятерку Константин Жеваго с состоянием в $1 млрд, поднявшийся за год на три ступени в рейтинге.
По данным «Фокуса», в сотню богачей попали 12 новых лиц. Среди ста богатейших украинцев всего три женщины: Галина Герега (компания «Эпицентр», №12 в списке), Наталия Бондарева ("Байядера групп", №35), Филя Жебровская ("Фармак" №40).
Как отмечает издание, среднестатистическому украинскому мультимиллионеру 54 года, он женат и владеет состоянием в размере $259 млн Самому молодому участнику рейтинга с состоянием в $120 млн Максиму Микитасю (№59) 37 лет, в то время как самым старшим стал 79-летний Вячеслав Богуслаев (№21) с $327 млн