Европейские спутники посчитали российскую землю

Международная группа ученых, в которую входили российские исследователи, использовала данные спутниковых снимков Европейского космического агентства , чтобы выяснить, сколько же на самом деле земли было заброшено сельхозугодий в нашей стране после крушения СССР. Оказалось, что эта цифра на четверть больше официальных оценок. Авторы работы также создали карту, показывающую где именно было заброшено больше всего пашни. Соответствующая статья опубликована в Scientific Data.

После падения СССР, земли на его бывшей территории быстро начали приходить в упадок. Однако насколько этот процесс был масштабным — до сих пор во многом оставалось неясным. Дело в том, что статистика учитывает как брошенные земли только те, чьи бывшие владельцы (колхозы и сменившие их «акционерные общества») были ликвидированы как юридические лица, либо формально отказались от своих земель. Однако издержки на поддержание формального права собственности на земли сельхозназначения в нашей стране, как правило, невелики, поэтому за множеством сельхозсобственников числятся пахотные земли, фактически давно поросшие лесом. Поэтому официальные оценки брошенных площадей — от 15,0 до 31,6 миллионов гектаров — никогда не удовлетворяли исследователей, желающих понять, как на самом деле развивается ситуация.

Поэтому в новой работе использовались более объективные спутниковые данные, учитывающие меняющийся цвет тех или или иных территорий, ранее являвшихся пашней. Выяснилось, что всего в бывшем СССР было брошено 59 миллионов гектар пашни — почти площадь Франции . В России было заброшено 39 миллионов гектар, что превышает площадь Германии . Нетрудно заметить, что эти цифры значительно превосходят более ранние официальные оценки. Причем в наибольшей степени феномен брошенной земли типичен для северных районов.

Авторы работы отдельно отмечают, что их результаты расходятся с более ранними данными ESA CCI (Инициативы отслеживания изменений климата Европейского космического агентства) также, формально базирующейся на спутниковых снимках. По сведениям ESA CCI площадь пашни в бывшем СССР даже выросла — на 3,1 процента. Ученые в своей статье не разбирают подробно это противоречие с наблюдаемыми фактами.

Отмечается лишь тот факт, что специализированные исследования, как правило, хорошо анализируют только те массивы данных, на которые они «нацелены». ESA CCI занималась мониторингом площади территорий, занятых лесом, а не оценкой площади пашен. Поэтому она могла оценить площадь сельхозземель относительно неточно — например, спутав участки леса, потерянные в результате пожаров, с территориями, вновь введенными в сельскохозяйственный оборот.

Следует отметить, что данные ESA CCI и ранее вызывали большие сомнения. Например, по ним рост площади лесов в России выходил весьма умеренным. В то же время по данным американских спутников территории, занятые лесами, в постсоветской России растут едва ли не быстрее, чем в любой другой части мира.