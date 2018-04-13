Проект «Московское долголетие» запустился в центре «Виктория»

Проект «Московское долголетие» стартовал в детско-юношеском центре «Виктория» в среду, 11 апреля.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Лискова рассказала нашей редакции о том, какие занятия проходят в центре.

— У нас работают профессионалы, которые специализируются на работе с людьми, поэтому все всегда с удовольствием посещают наши мероприятия. Для активного старшего поколения у нас идут занятия по танцам, керамике и рисованию. Занятия по танцам, например, у нас проходят два раза в неделю для группы из пятнадцати человек.

Проект «Московское долголетие» начал свою работу совсем недавно в центрах социального обслуживания, спортивных, культурных и образовательных учреждениях. С момента запуска в нем уже приняло участие больше восьмидесяти пяти тысяч москвичей старшего возраста. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева рассказала, что главная цель проекта в том, чтобы дать возможность людям реализовывать свой потенциал, когда у них много свободного времени. Проект действует во всех округах.

Жители Чертанова Южного могут также принять участие, обратившись в центр «Виктория» по адресу: улица Газопровод, дом 4.

Фото: сайт центра «Виктория»