Прокуратура САО проверила соблюдение закона о безопасности и профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся

Прокуратурой Северного административного округа г. Москвы проведена проверка соблюдения федерального законодательства о безопасности и профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся в Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы «Школа №1601 имени Героя Советского Союза » (далее Школа №1601, Школа, учреждение).

В ходе проверки выявлен ряд нарушений, допущенных при осуществлении образовательного процесса, влекущих за собой ущемление прав несовершеннолетних воспитанников и работников учреждения, и создающих опасность для их жизни и здоровья.

Так, при проверке двух зданий по адресам: Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 16 и ул. Вятская, д. 29, установлены нарушения Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в РФ , утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» таких как некорректная установка извещетелей автоматической пожарной сигнализации либо их отсутствие в некоторых помещениях школы, загромождение эвакуационных путей и т.п. Должностное лицо образовательного учреждение привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Также проверкой выявлена слабая профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете.

Так, изучением представленного списка несовершеннолетних, указанной категории установлено, что сверка с иными органами системы профилактики (КДНиЗП, ПДН) проводится формально, взаимодействие находится либо на низком уровне, либо не осуществляется, при этом материалы профилактической работы должным образом не приобщаются. Профилактические дела на данную группу несовершеннолетних ведутся не удовлетворительно, допускается снятие с учета несовершеннолетних без объективных причин, что приводит к повторной постановке на учет тех же лиц за антиобщественное поведение.

Так, например, о ряде несовершеннолетних доставленных в ОМВД по различным основанием с составлением протоколов об административных правонарушениях, в том числе употребление алкогольной продукции, курение, Школа сведениями не обладает, взаимодействие с КДиЗПН и ПДН ОМВД по данным фактам не осуществлялось, информация о принятых мерах отсутствует.

По результатам проверки внесено представление.

Прокурор САО г. Москвы В. В. Лукьянов