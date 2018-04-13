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Одна из старейших горилл мира отметила 61 день рождения
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Одна из старейших горилл мира отметила 61 день рождения 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Одна из старейших самок гориллы в мире, обитающая в берлинском зоопарке, 13 апреля отпраздновала свой 61-й день рождения. По случаю праздника обезьяна получила торт из любимых продуктов — риса, творога и фруктов, сообщает телеканал «МИР 24».
Фату, так зовут гориллу-долгожителя, поселилась в зоологическом парке Берлина в 1959 году в возрасте двух лет: один из французских моряков решил расплатиться контрабандным животным в баре портового Марселя. Обезьяну изъяли и отправили в зоопарк.
Сейчас Фату считается одной из двух старейших горилл в мире. Вторая рекордсменка по кличке Труди живет в США, ей также 61 год. Отмечается, что дольше этого возраста пока ни одна горилла не доживала.
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