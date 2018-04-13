Тележки с мороженым появятся в столице к 1 мая

Любимое лакомство всех горожан — мороженое — теперь будут продавать в специальных тележках. Такой формат торговли пользуется популярностью и у москвичей, и для гостей столицы, удобен он и для предпринимателей, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы Уточняется, что в городе разместят около 80 прилавков с мороженым и прохладительными напитками. «Такой формат торговли достаточно востребован населением в жаркие летние дни и удобен для самих предпринимателей — тележка мобильна и не занимает много места», — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк По его словам, продавать мороженое и напитки с помощью тележек планируется до 1 октября.