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Шмаков призвал прекратить рабочие визы граждан стран, вводивших санкции
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Шмаков призвал прекратить рабочие визы граждан стран, вводивших санкции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Нужно прекратить рабочие визы граждан тех стран, которые вводят санкции против России, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Представители всех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о контрсанкциях в отношении США. Меры предусматривают приостановку сотрудничества России с США в атомной сфере, авиа— и двигателестроении, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также запрет на участие в приватизации госимущества американских инвесторов.
Шмаков заявил, что полностью поддерживает все меры в проекте против санкций США и считает, что ответные санкции должны быть жестче.
"На рынке труда нужно прекратить визы гражданам тех стран, которые вводят санкции, для работы в России. Мы это поддерживаем", — заявил глава ФНПР, отметив, что такие меры не нанесут ущерб рынку труда РФ.
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