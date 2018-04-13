Шмаков призвал прекратить рабочие визы граждан стран, вводивших санкции

Представители всех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о контрсанкциях в отношении США . Меры предусматривают приостановку сотрудничества России с США в атомной сфере, авиа— и двигателестроении, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также запрет на участие в приватизации госимущества американских инвесторов.

Шмаков заявил, что полностью поддерживает все меры в проекте против санкций США и считает, что ответные санкции должны быть жестче.

"На рынке труда нужно прекратить визы гражданам тех стран, которые вводят санкции, для работы в России. Мы это поддерживаем", — заявил глава ФНПР, отметив, что такие меры не нанесут ущерб рынку труда РФ.