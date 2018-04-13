В Boeing прокомментировали законопроект по ответу России на санкции США

Ранее в пятницу председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США может перестать поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing. Российский монополист в производстве титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» заявила, что прекращение поставок для американской компании в случае такого решения российских властей негативно отразится на титановой отрасли РФ.

"Boeing знает о законопроекте и следит за ситуацией, чтобы понять, какое влияние это может оказать на наш бизнес в России", — заявили в корпорации.