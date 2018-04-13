Сенатор назвал последствия прекращения поставок титана из России для Boeing

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США и других стран, внесли 13 апреля в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин . Документ дает право правительству РФ по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов.

Рябухин пояснил РИА Новости, что в число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, необходимый для технологического цикла производства самолетов Boeing.

"Россия является крупнейшим производителем титана. По данным экспертов, американское самолетостроение зависит от российских поставок титана на 30-40%. Если мы не будем поставлять титан, то они будут вынуждены остановить конвейеры, пока концерн не найдет нового партнера", — сказал сенатор.

"Подобные меры, если они будут приняты, являются вынужденными. США сами бесконечное количество раз нарушали правила, установленные ВТО , ставили нас в унизительное положение", — заявил Рябухин.