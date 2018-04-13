Сенатор назвал последствия прекращения поставок титана из России для Boeing 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американский концерн Boeing вынужден будет временно остановить производство, если Россия в рамках ответных мер на санкции США прекратит поставки титана в эту страну, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США и других стран, внесли 13 апреля в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Документ дает право правительству РФ по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов.
Рябухин пояснил РИА Новости, что в число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, необходимый для технологического цикла производства самолетов Boeing.
"Россия является крупнейшим производителем титана. По данным экспертов, американское самолетостроение зависит от российских поставок титана на 30-40%. Если мы не будем поставлять титан, то они будут вынуждены остановить конвейеры, пока концерн не найдет нового партнера", — сказал сенатор.
"Подобные меры, если они будут приняты, являются вынужденными. США сами бесконечное количество раз нарушали правила, установленные ВТО, ставили нас в унизительное положение", — заявил Рябухин.
Boeing ранее в пятницу заявил, что знает о российском законопроекте об ответных мерах на санкции США и следит за ситуацией. В свою очередь, российский поставщик титана для Boeing, корпорация «ВСМПО-Ависма», заявила, что прекращение поставок для американской компании в случае такого решения российских властей негативно отразится на титановой отрасли РФ.