Одеться за 27 секунд и загрузить помещение. Пожарные Севернефтегазпрома прошли непростые испытания

В компании «Севернефтегазпром» прошел конкурс на звание «Лучший по профессии» среди пожарных. Его провели в два этапа, чтобы обеспечить участие работников обеих сменных вахт.

Конкурсанты выполнили задания, разделенные на две части — теоретическую и практическую. Теоретическая часть включала проверку знаний по пожарно-тактической, пожарно-профилактической и пожарно-технической подготовке. Также участники продемонстрировали знания по охране труда и медицинской подготовке и решение задачи для постового на посту безопасности газодымозащитной службы, — сообщает пресс-центр ОАО «Севернефтегазпром».

Практическая часть конкурса включала проверку навыков физической и пожарно-строевой подготовки. Участники прошли несколько испытаний. Так, при выполнении норматива «Надевание боевой одежды» необходимо было показать время менее 27 секунд. Самым быстрым начисляли дополнительные баллы. Результаты нормативов «Подтягивание на перекладине» и «Челночный бег 10х10 метров» зависели от возрастной группы участников. При выполнении норматива «Подъём по стационарной лестнице с сухой напорной рукавной линией диаметром 66 мм с присоединённым стволом РС-70 на высоту 4 метра» время не учитывали. Также как и при нормативе «Загрузка помещения», который выполняют в боевой одежде, снаряжении и средствах индивидуальной защиты органов дыхания. По команде судьи участник берет два напорных рукава и по маршевым лестницам учебной башни поднимает их на четвертый этаж.

По итогам конкурса третье место занял пожарный ВПЧ Александр Волков , второе — пожарный ВПЧ Олег Ширкин. Звание «Лучший по профессии пожарный» второй раз подряд завоевал старший пожарный ВПЧ Андрей Мизеев. Вся тройка лидеров входит в состав четвертого караула, возглавляемого начальником Александром Козыревым

Конкурс проводят для стимулирования роста профессионального мастерства личного состава ведомственной пожарной части, улучшения показателей по физической и пожарно-строевой подготовке, повышения престижа профессии.