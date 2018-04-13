Во Владивостоке к весенне-летнему сезону подготовят городской фонтанный комплекс

Скоро приступят к промывке чаш фонтанов.

В приморской столице специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» приводят в порядок после «зимней спячки» городской водный комплекс. Сегодня, 13 апреля, совершен демонтаж элементов зимнего каркаса фонтанного комплекса на улице Адмирала Фокина и самого крупного фонтана города на набережной Спортивной гавани. В понедельник, 16 апреля, начнется монтаж насосного оборудования, сообщает пресс-служба администрации Владивостока

Без внимания не остались фонтан и шесть каскадов водопада на Университетской набережной острова Русский. Специалисты ВПЭС также приступили к их расконсервации.

Совсем скоро сотрудники приступят к промывке чаш фонтанов: из них будет удалена скопившаяся за зиму грязь, затем их промоют мыльным раствором. После чего чаши покроют специальным составом, который заполнит микротрещины и другие повреждения, возникшие за зиму.

Далее специалисты проведут плановые работы по профилактике и ремонту насосного оборудования. Затем на фонтанах будет налажена система подачи воды и отрегулирована высота струй фонтанов — это станет завершающим этапом работ.

«Наши фонтаны являются одними из любимых мест отдыха в приморской столице — рядом с ними люди прогуливаются, назначают свидания, отмечают праздники. В планах запустить работу городского водного комплекса в начале мая или на майских праздниках», — рассказал начальник службы водного комплекса МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Евгений Демченко.

Для справки

Осенью фонтанный комплекс Владивостока был законсервирован на зиму. Часть конструкций была снята и убрана на хранение, подземные и скрытые коммуникации заполнены специальной незамерзающей жидкостью, сами фонтаны были укрыты защитными коробами.