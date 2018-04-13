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Как выглядит реальный взрыв водородной бомбы, снятый на советском полигоне
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Как выглядит реальный взрыв водородной бомбы, снятый на советском полигоне 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
РДС-37, первая советская термоядерная бомба, была испытана на знаменитом Семипалатинском полигоне. Реальная запись этого события перед вами — зрелище более, чем впечатляющее.
Испытания чуть не закончились трагедией. Вопреки прогнозам главного метеоролога СССР, Е. К. Федорова, полигон закрыло облаками. Кроме того, уже в воздухе отказал радиолокационный прицел. Экипаж просто не знал, куда сбрасывать бомбу.
Это показало полнейшее отсутствие подготовки командования к внештатным ситуациям такого масштаба. Сажать самолет с ядерной бомбой на борту было страшно.
Сбрасывать заряд в никуда — еще страшнее. Только после лично заверенного академиком Сахаровым обещания, что заряд при посадке не взорвется, экипажу разрешили вернуться на землю.
Но испытание все же состоялось. 22 ноября 1955 года РДС-37 сбросили с самолета-носителя. Впервые в истории стало понятно, на что способна бомба мощностью свыше 1 Мт — в радиусе до 20 км от эпицентра взрыва в домах вылетали стекла.
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