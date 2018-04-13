«Я не уверена, что это был не сон»: как удивляет «Парад тюльпанов» в Крыму

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости Ирина Овчинникова . Сегодня в Никитском ботаническом саду в Ялте открылся «Парад тюльпанов» — цветочный фестиваль, где представлены более 70 тысяч тюльпанов отечественной и иностранной селекции. О том, что увидели первые посетители выставки, читайте в материале РИА Новостей.

"Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду

В этом году посетители сада могут увидеть более чем 250 сортов, 70 из которых — новые, в том числе красный с желтой каймой Dow Jones, пастельно-розовый Yoko Parrot и необыкновенно яркий, почти неоновый Balerina.

Публикация от NataliayRomanova (@nataliayromanova)

10 Апр 2018 в 7:03 PDT Премьеры прошлых лет, например, пионовидный сорт Chato, в этом году тоже не перестают удивлять — как часть общей композиции тюльпаны выглядят по-новому.

Публикация от Юлия Жарова (@julia_zharova17)

13 Апр 2018 в 4:46 PDT Внимание посетителей привлекают, в том числе, и необычные, так называемые, «попугайные» сорта, с изрезанными краями лепестков, которые могут быть еще и волнистыми.

Публикация от Юрий Югансон (@uuganson)

13 Апр 2018 в 12:52 PDT В этом году впервые за 11 лет в «Параде тюльпанов» участвуют и другие луковичные: почти шесть тысяч нарциссов двадцати сортов, около тысячи ксифиумов, похожих на ирисы, но отличающихся большей утончённостью, и рябчиков с очень необычной формой соцветий.

6 Апр 2018 в 5:14 PDT Все растения высажены в Верхнем парке в панно, изображающем большой цветок, которым удобно любоваться с площадки у административного здания или, спустившись ниже, у другого края террасного сада.

Публикация от Юрий Югансон (@uuganson)

13 Апр 2018 в 2:00 PDT В каждом из восьми лепестков этого гигантского цветка собраны тюльпаны разных сортов, но одного цвета и оттенка: белого, малинового, оранжевого, красного, абрикосового, розового, пурпурного или желтого.

Публикация от Нтоша (@nata_kaa)

12 Апр 2018 в 8:37 PDT Одна из блогеров поделилась в соцсетях фотографией «Парада тюльпанов» и написала: «Я не уверена, что это был не сон».

Публикация от Польза🔥 (@polina.obman)

12 Апр 2018 в 7:56 PDT Увидеть тюльпаны в Никитском саду и решить, похожи ли они на можно до середины мая.