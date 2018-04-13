Ещё
«Я не уверена, что это был не сон»: как удивляет «Парад тюльпанов» в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я не уверена, что это был не сон»: как удивляет «Парад тюльпанов» в Крыму 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Сегодня в Никитском ботаническом саду в Ялте открылся «Парад тюльпанов» — цветочный фестиваль, где представлены более 70 тысяч тюльпанов отечественной и иностранной селекции. О том, что увидели первые посетители выставки, читайте в материале РИА Новостей.
"Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду
В этом году посетители сада могут увидеть более чем 250 сортов, 70 из которых — новые, в том числе красный с желтой каймой Dow Jones, пастельно-розовый Yoko Parrot и необыкновенно яркий, почти неоновый Balerina.
Публикация от NataliayRomanova (@nataliayromanova)
10 Апр 2018 в 7:03 PDT  Премьеры прошлых лет, например, пионовидный сорт Chato, в этом году тоже не перестают удивлять — как часть общей композиции тюльпаны выглядят по-новому.
Публикация от Юлия Жарова (@julia_zharova17)
13 Апр 2018 в 4:46 PDT  Внимание посетителей привлекают, в том числе, и необычные, так называемые, «попугайные» сорта, с изрезанными краями лепестков, которые могут быть еще и волнистыми.
Публикация от Юрий Югансон (@uuganson)
13 Апр 2018 в 12:52 PDT  В этом году впервые за 11 лет в «Параде тюльпанов» участвуют и другие луковичные: почти шесть тысяч нарциссов двадцати сортов, около тысячи ксифиумов, похожих на ирисы, но отличающихся большей утончённостью, и рябчиков с очень необычной формой соцветий.
Публикация от Ирина Белова (@irinabelova2005)
6 Апр 2018 в 5:14 PDT  Все растения высажены в Верхнем парке в панно, изображающем большой цветок, которым удобно любоваться с площадки у административного здания или, спустившись ниже, у другого края террасного сада.
Публикация от Юрий Югансон (@uuganson)
13 Апр 2018 в 2:00 PDT  В каждом из восьми лепестков этого гигантского цветка собраны тюльпаны разных сортов, но одного цвета и оттенка: белого, малинового, оранжевого, красного, абрикосового, розового, пурпурного или желтого.
Публикация от Нтоша (@nata_kaa)
12 Апр 2018 в 8:37 PDT  Одна из блогеров поделилась в соцсетях фотографией «Парада тюльпанов» и написала: «Я не уверена, что это был не сон».
Публикация от Польза🔥 (@polina.obman)
12 Апр 2018 в 7:56 PDT  Увидеть тюльпаны в Никитском саду и решить, похожи ли они на можно до середины мая.
РИА Новости: последние новости
Усс: проблемы "Русала" ускорят реализацию проекта "Технологическая долина" В Boeing прокомментировали законопроект по ответу России на санкции США Гатилов: сообщение ВОЗ по Сирии может привести к новому витку агрессии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT189
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»496
Умер юморист Андрей Жмакин75
В России решили избавиться от двух министерств133
Определен самый богатый член кабмина69
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение