Петербургская прокуратура добилась закрытия гостиницы в жилом доме

После обращения обитателей дома в Офицерском переулке прокуратура проверила размещенный здесь мини-отель на предмет соблюдения жилищного законодательства. Выяснилось, что квартиру на шестом этаже ООО «Офицерский» использует для посуточной сдачи комнат постояльцам, не переведя ее в состав нежилого фонда.

Бронировать размещение можно было лично и через Интернет. Вход постояльцам был открыт круглосуточно с общей лестницы без учета интересов других жильцов дома.