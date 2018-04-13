Петербургская прокуратура добилась закрытия гостиницы в жилом доме 

После обращения обитателей дома в Офицерском переулке прокуратура проверила размещенный здесь мини-отель на предмет соблюдения жилищного законодательства. Выяснилось, что квартиру на шестом этаже ООО «Офицерский» использует для посуточной сдачи комнат постояльцам, не переведя ее в состав нежилого фонда.
Бронировать размещение можно было лично и через Интернет. Вход постояльцам был открыт круглосуточно с общей лестницы без учета интересов других жильцов дома.
Петроградский районный суд удовлетворил исковое заявление об обязании ООО «Офицерский» прекратить свою деятельность. Отельеры подали апелляцию. Но судебная коллегия по гражданским делам городского суда оставила решение первой инстанции без изменения, признав исковые требования обоснованными, сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.