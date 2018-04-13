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Почти 13 тыс. обращений поступило в столичный Роспотребнадзор в январе-марте
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Почти 13 тыс. обращений поступило в столичный Роспотребнадзор в январе-марте 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В управление Роспотребнадзора по Москве в I квартале 2018 г. поступило почти 13 тыс. обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В I квартале 2018 г. в управление поступило 12 тыс. 973 обращения граждан, в том числе по вопросам нарушений прав потребителей — 9 тыс. 600 (74%), по тематике нарушений санитарного законодательства — 3 тыс. 373 (26%). По сравнению с I кварталом 2017 г. общее количество обращений возросло на 5,7%, при этом количество жалоб по защите прав потребителей увеличилось на 17%, а по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия сократилось на 16,7%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди обращений граждан по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия наиболее актуальными остаются вопросы о нарушениях условий проживания в жилых помещениях (30%), о нарушениях на производстве (17,5%), о воздействии физических факторов (15,8%), по вопросам качества пищевых продуктов (10%). В структуре жалоб в сфере защиты прав потребителей 40% обращений связаны с нарушениями в сфере розничной торговли, 60% — с нарушениями в сфере оказания услуг (в том числе 13,2% — услуг связи), 9% — с деятельностью на финансовом рынке, 8,4% — с жилищно-коммунальными услугами.
«По 11 тыс. 879 (92%) обращениям подготовлены ответы заявителям с разъяснениями требований законодательства и по порядку действий граждан для разрешения конфликтных ситуаций. Часть обращений — 886 (7%) направлена для рассмотрения по подведомственности в иные органы и организации, так как поднятые в этих обращениях вопросы не относятся к компетенции органов Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.
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