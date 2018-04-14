В Узбекистане появится новая система таможенного контроля

Ташкент, 13 апреля / Синьхуа / — В Узбекистане 1 июля 2018 года заработает новая система таможенного контроля на основе общепринятых международных норм и стандартов, сообщает сегодня информагентство Жахон.

В частности, одной из важных для бизнеса станет возможность предварительного декларирования импортируемых товаров до их фактического прибытия на таможенную территорию республики. По действующему законодательству таможенное оформление осуществляется только по прибытии товара в страну.

Кроме этого, отменяется выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под таможенные режимы, а также разрешения на изменение маршрута движения иностранных автоперевозчиков по территории страны. —0—