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В Узбекистане появится новая система таможенного контроля
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В Узбекистане появится новая система таможенного контроля 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 13 апреля /Синьхуа/ — В Узбекистане 1 июля 2018 года заработает новая система таможенного контроля на основе общепринятых международных норм и стандартов, сообщает сегодня информагентство Жахон.
В частности, одной из важных для бизнеса станет возможность предварительного декларирования импортируемых товаров до их фактического прибытия на таможенную территорию республики. По действующему законодательству таможенное оформление осуществляется только по прибытии товара в страну.
Кроме этого, отменяется выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под таможенные режимы, а также разрешения на изменение маршрута движения иностранных автоперевозчиков по территории страны. —0—
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