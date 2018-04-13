Центры госуслуг рассказали о графике посещения для горожан

Центры госуслуг «Мои документы» обозначили время, когда горожанам предпочтительнее обратиться за предоставляемыми услугами. В среднем во всех столичных центрах госуслуг наименее загруженными считаются четверги и воскресенья, а максимальная загрузка приходится на понедельник, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

«Если вы планируете визит в будни, выбирать лучше всего утреннее и послеполуденное время: с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00, а во флагманском офисе — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00. Графики средней загрузки легко найти. Они размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на официальном сайте центров в разделе «Медиа». Напомним, на нашем сайте также опубликованы все мероприятия, которые проходят в центрах: мастер-классы, выставки и лекции», — отметили в пресс-службе.

Сейчас в столице работают 128 центров госуслуг «Мои документы». Ежедневно в них приходят около 70 тыс. человек. Столичные «Мои документы» работают без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00, а флагманский офис — с 10:00 до 22:00, напоминает агентство новостей «Москва»

«Среднее время ожидания приема в центрах госуслуг — всего три минуты. При этом только один из 2 тыс. посетителей ждет более положенных 15 минут. Чтобы сделать ожидание еще более комфортным, таких посетителей в качестве приятного извинения угощают бесплатным кофе», — добавляют в пресс-службе.