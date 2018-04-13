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Центры госуслуг рассказали о графике посещения для горожан
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Центры госуслуг рассказали о графике посещения для горожан 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Центры госуслуг «Мои документы» обозначили время, когда горожанам предпочтительнее обратиться за предоставляемыми услугами. В среднем во всех столичных центрах госуслуг наименее загруженными считаются четверги и воскресенья, а максимальная загрузка приходится на понедельник, сообщает пресс-служба центров госуслуг.
«Если вы планируете визит в будни, выбирать лучше всего утреннее и послеполуденное время: с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00, а во флагманском офисе — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00. Графики средней загрузки легко найти. Они размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на официальном сайте центров в разделе «Медиа». Напомним, на нашем сайте также опубликованы все мероприятия, которые проходят в центрах: мастер-классы, выставки и лекции», — отметили в пресс-службе.
Сейчас в столице работают 128 центров госуслуг «Мои документы». Ежедневно в них приходят около 70 тыс. человек. Столичные «Мои документы» работают без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00, а флагманский офис — с 10:00 до 22:00, напоминает агентство новостей «Москва».
«Среднее время ожидания приема в центрах госуслуг — всего три минуты. При этом только один из 2 тыс. посетителей ждет более положенных 15 минут. Чтобы сделать ожидание еще более комфортным, таких посетителей в качестве приятного извинения угощают бесплатным кофе», — добавляют в пресс-службе.
Вестник района Гагаринский: последние новости
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