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ФАС не ожидает влияния ответных санкций России на привлечение инвестиций из США
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ФАС не ожидает влияния ответных санкций России на привлечение инвестиций из США 

Rambler News Service 1 час назад
Реализация ответных мер на санкции, введенные США в отношении России, не отразится на ситуации с привлечением американских инвестиций, сообщил RNS заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.
«Что касается закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, то количество сделок с участием американских компаний в отношении стратегов и так очень невелико. И мы считаем, что на ситуации с привлечением американских инвестиций в целом этот закон никак не отразится», — сказал он.
Он отметил, что «любое государство вправе вводить определенные ограничения для ведения бизнеса на своей территории для иностранных компаний, в особенности в виде ответных мер на аналогичные решения, принятые этими странами».
«Поскольку эти ограничения направлены на защиту экономических интересов России, на обеспечение обороны страны и безопасности государства. Это вполне допустимо», — заявил Цыганов.
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