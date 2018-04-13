ФАС не ожидает влияния ответных санкций России на привлечение инвестиций из США

«Что касается закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, то количество сделок с участием американских компаний в отношении стратегов и так очень невелико. И мы считаем, что на ситуации с привлечением американских инвестиций в целом этот закон никак не отразится», — сказал он.

Он отметил, что «любое государство вправе вводить определенные ограничения для ведения бизнеса на своей территории для иностранных компаний, в особенности в виде ответных мер на аналогичные решения, принятые этими странами».

«Поскольку эти ограничения направлены на защиту экономических интересов России, на обеспечение обороны страны и безопасности государства. Это вполне допустимо», — заявил Цыганов.