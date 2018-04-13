Мастер-класс «Танцуют все» пройдет в Марушкинском

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Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское 27 апреля организуют мастер-класс «Танцуют все».

— Это мероприятие традиционно проходит у нас весной и летом. Панируется, что если погода будет теплой, то творческое занятие состоится под открытым небом. Цель мастер-класса — обучить жителей и гостей поселения азам различных видов танцев, — прокомментировали сотрудники Структурного подразделения «Крекшино».

Отметим, что мероприятие начнется в 18:00. Оно продлится около двух часов.

Ведущими мастер-класса станут представители творческих коллективов учреждения.