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Мастер-класс «Танцуют все» пройдет в Марушкинском
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Мастер-класс «Танцуют все» пройдет в Марушкинском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское 27 апреля организуют мастер-класс «Танцуют все».
— Это мероприятие традиционно проходит у нас весной и летом. Панируется, что если погода будет теплой, то творческое занятие состоится под открытым небом. Цель мастер-класса — обучить жителей и гостей поселения азам различных видов танцев, — прокомментировали сотрудники Структурного подразделения «Крекшино».
Отметим, что мероприятие начнется в 18:00. Оно продлится около двух часов.
Ведущими мастер-класса станут представители творческих коллективов учреждения.
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