Вокалист из Щукина стал лауреатом международного конкурса «Орфей»

Студент Московского государственного института музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке района Щукино Святослав Богинский стал лауреатом Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей».

— Святославу присвоено звание лауреата II степени. Конкурс проводился в городе Челябинске в Южно-Уральском государственном институте искусств имени П. И. Чайковского с 26 по 31 марта, — сообщили в пресс-службе института.

Святослав Богинский занимается под руководством педагога Михаила Михайловича Кизина.

Напомним, Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей» призван способствовать выявлению, поддержке и развитию наиболее перспективных исполнителей — вокалистов, раскрытию творческих способностей учащихся и студентов в сольном исполнительстве. В 2018 году конкурс удостоился нового статуса: из всероссийского он переведен в ранг международного. (ео)