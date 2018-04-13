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Вокалист из Щукина стал лауреатом международного конкурса «Орфей»
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Вокалист из Щукина стал лауреатом международного конкурса «Орфей» 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Студент Московского государственного института музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке района Щукино Святослав Богинский стал лауреатом Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей».
— Святославу присвоено звание лауреата II степени. Конкурс проводился в городе Челябинске в Южно-Уральском государственном институте искусств имени П. И. Чайковского с 26 по 31 марта, — сообщили в пресс-службе института.
Святослав Богинский занимается под руководством педагога Михаила Михайловича Кизина.
Напомним, Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей» призван способствовать выявлению, поддержке и развитию наиболее перспективных исполнителей — вокалистов, раскрытию творческих способностей учащихся и студентов в сольном исполнительстве. В 2018 году конкурс удостоился нового статуса: из всероссийского он переведен в ранг международного. (ео)
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