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Роуд‑шоу инвестпотенциала Подмосковья в Париже вызвало аншлаг
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Роуд‑шоу инвестпотенциала Подмосковья в Париже вызвало аншлаг 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Роуд-шоу инвестиционного потенциала Подмосковья в Париже вызвало аншлаг, особый интерес проявили строительные компании, производители питания, косметики, фармацевтики, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
В пятницу завершается рабочая поездка делегации из Подмосковья во Францию. За три дня прошли переговоры с руководством GMD, Schneider Electric, Dalkia, Центра по борьбе с раковыми заболеваниями «Леон Берард». Первое роуд-шоу прошло 12 апреля в Лионе. Также Буцаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции Алексеем Мешковым. В пятницу в Париже прошло роуд-шоу инвестпотенциала Подмосковья.
«У нас прошла презентация инвестиционного потенциала в Париже, она была аншлаговая. Такого количества участников мы не ожидали. Мы видели, что очень много вопросов были связно с тем, что о Московской области в Париже знают, но не знают, какие условия мы предоставляем инвесторам. Нам было важно рассказать о разработанных нами мерах поддержки», — сказал Буцаев журналистам.
Он отметил, что интерес проявили компании разных отраслей, в том числе строительные, транспортные компании, проектировщики железнодорожных сообщений, фармацевты, производители продуктов питания, косметики.
«Мы видим интерес французского бизнеса, который не ослабевает, даже несмотря на политическую ситуацию», — заключил Буцаев.
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