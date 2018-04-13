Роуд‑шоу инвестпотенциала Подмосковья в Париже вызвало аншлаг

В пятницу завершается рабочая поездка делегации из Подмосковья во Францию . За три дня прошли переговоры с руководством GMD, Schneider Electric, Dalkia, Центра по борьбе с раковыми заболеваниями «Леон Берард». Первое роуд-шоу прошло 12 апреля в Лионе. Также Буцаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции Алексеем Мешковым . В пятницу в Париже прошло роуд-шоу инвестпотенциала Подмосковья.

«У нас прошла презентация инвестиционного потенциала в Париже, она была аншлаговая. Такого количества участников мы не ожидали. Мы видели, что очень много вопросов были связно с тем, что о Московской области в Париже знают, но не знают, какие условия мы предоставляем инвесторам. Нам было важно рассказать о разработанных нами мерах поддержки», — сказал Буцаев журналистам.

Он отметил, что интерес проявили компании разных отраслей, в том числе строительные, транспортные компании, проектировщики железнодорожных сообщений, фармацевты, производители продуктов питания, косметики.

«Мы видим интерес французского бизнеса, который не ослабевает, даже несмотря на политическую ситуацию», — заключил Буцаев.