Более 70 территорий с готовой инфраструктурой в Подмосковье ожидают резидентов

В пятницу завершается рабочая поездка делегации из Подмосковья во Францию . За три дня прошли переговоры с руководством GMD, Schneider Electric, Dalkia, центра по борьбе с раковыми заболеваниями «Леон Берард». Первое роуд-шоу прошло 12 апреля в Лионе. Также Буцаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции Алексеем Мешковым . В настоящее время в Париже проходит роуд-шоу инвестпотенциала Подмосковья.

«Мы сформировали нашу работу по нескольким направлениям, в первую очередь, по созданию предпосылок, которые создали возможность как можно быстрее создать свой бизнес в Подмосковье. У нас самое большое количество инфраструктурно подготовленных площадок — более 70 территорий (58 индустриальных парков, три особых экономических зоны, 12 технопарков — ред.)», — сказал Буцаев в ходе роуд-шоу.

Он отметил, что в Подмосковье созданы комфортные условия для развития бизнеса, предоставляются гранты на создание инфраструктуры, а также налоговые льготы.