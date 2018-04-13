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Более 70 территорий с готовой инфраструктурой в Подмосковье ожидают резидентов
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Более 70 территорий с готовой инфраструктурой в Подмосковье ожидают резидентов 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье более 70 территорий с готовой инфраструктурой, в число которых входят индустриальные парки, технопарки и особые экономические зоны, ожидают прихода новых резидентов, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
В пятницу завершается рабочая поездка делегации из Подмосковья во Францию. За три дня прошли переговоры с руководством GMD, Schneider Electric, Dalkia, центра по борьбе с раковыми заболеваниями «Леон Берард». Первое роуд-шоу прошло 12 апреля в Лионе. Также Буцаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции Алексеем Мешковым. В настоящее время в Париже проходит роуд-шоу инвестпотенциала Подмосковья.
«Мы сформировали нашу работу по нескольким направлениям, в первую очередь, по созданию предпосылок, которые создали возможность как можно быстрее создать свой бизнес в Подмосковье. У нас самое большое количество инфраструктурно подготовленных площадок — более 70 территорий (58 индустриальных парков, три особых экономических зоны, 12 технопарков — ред.)», — сказал Буцаев в ходе роуд-шоу.
Он отметил, что в Подмосковье созданы комфортные условия для развития бизнеса, предоставляются гранты на создание инфраструктуры, а также налоговые льготы.
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