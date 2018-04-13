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В Шереметьево к ЧМ-2018 завершается реконструкция терминала В
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В Шереметьево к ЧМ-2018 завершается реконструкция терминала В 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Мы привыкли, что лучшее — иностранцам. Журналистам показали новый терминал в Шереметьево.
Терминал B открывают специально к чемпионату мира, и во время турнира отсюда точно будут летать Роналду с Португалией, Суарес с Уругваем и сборная России. В будущем же самый современный терминал страны будет работать для внутренних перелётов. Возможно, это тот редкий случай, когда лучшее делают для себя.
Старый аэропорт Шереметьево-1 снесли примерно два года назад. Тогда же стали строить новые терминалы B, C и С1. С терминалами D и Е их соединяет канатная дорога. Тоннели между северным (терминал В) и южного станционных комплексов проложены прямо под действующей ВПП. Это первый подобный проект в мире.
Длина тоннелей — 1936 метров, время в пути составляет от 3 до 5 минут, периодичность отправления такая же. В поездах, изготовленных компанией Doppelmayer, 27 мест (9 сидячих),
Общая площадь нового терминала — 110 500 квадратных метров. В год он будет пропускать до 20 миллионов пассажиров. Международные терминалы С и С1, которые достроят в течение года, добавят ещё 30 миллионов. В общем же пропускная способность Шереметьево составит 80 миллионов человек в год.
Станционные комплексы оформлены в эстетике русского конструктивизма и поддерживают единый стиль с терминалом B.
Акцентом терминала являются живые панели digital. Медиа система будет использована не только для рекламы, а в основном для трансляции главных образов России: космос, балет, литература
Первый полет из нового терминала состоится 3 мая — в Саратов.
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