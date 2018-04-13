В Шереметьево к ЧМ-2018 завершается реконструкция терминала В

Мы привыкли, что лучшее — иностранцам. Журналистам показали новый терминал в Шереметьево

Терминал B открывают специально к чемпионату мира, и во время турнира отсюда точно будут летать Роналду с Португалией , Суарес с Уругваем и сборная России. В будущем же самый современный терминал страны будет работать для внутренних перелётов. Возможно, это тот редкий случай, когда лучшее делают для себя.

Старый аэропорт Шереметьево-1 снесли примерно два года назад. Тогда же стали строить новые терминалы B, C и С1. С терминалами D и Е их соединяет канатная дорога. Тоннели между северным (терминал В) и южного станционных комплексов проложены прямо под действующей ВПП. Это первый подобный проект в мире.

Длина тоннелей — 1936 метров, время в пути составляет от 3 до 5 минут, периодичность отправления такая же. В поездах, изготовленных компанией Doppelmayer, 27 мест (9 сидячих),

Общая площадь нового терминала — 110 500 квадратных метров. В год он будет пропускать до 20 миллионов пассажиров. Международные терминалы С и С1, которые достроят в течение года, добавят ещё 30 миллионов. В общем же пропускная способность Шереметьево составит 80 миллионов человек в год.

Станционные комплексы оформлены в эстетике русского конструктивизма и поддерживают единый стиль с терминалом B.

Акцентом терминала являются живые панели digital. Медиа система будет использована не только для рекламы, а в основном для трансляции главных образов России : космос, балет, литература