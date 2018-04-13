Смоляне благодарят начальника УМВД России по Смоленской области за работу старшего участкового уполномоченного полиции

На имя начальника УМВД России по Смоленской области неоднократно поступали письма от жителей Заднепровского района со словами благодарности в адрес старшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции № 2 УМВД России по г. Смоленску майора полиции Николая Цуранова.

В очередном письме граждане рассказывают о своем участковом уполномоченном полиции следующее: «Старший участковый уполномоченный полиции Николай Цуранов проявляет должное уважение и внимание к населению. В любой ситуации поможет беде, по первому звонку, днем и ночью придет на помощь. Всегда находится на рабочем месте, куда к нему можно прийти за советом. Майор Цуранов добр, рассудителен и внимателен к жителям нашего района. Спасибо Вам, за таких замечательных сотрудников, как наш участковый!».