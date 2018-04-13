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Смоляне благодарят начальника УМВД России по Смоленской области за работу старшего участкового уполномоченного полиции
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Смоляне благодарят начальника УМВД России по Смоленской области за работу старшего участкового уполномоченного полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
На имя начальника УМВД России по Смоленской области неоднократно поступали письма от жителей Заднепровского района со словами благодарности в адрес старшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции № 2 УМВД России по г. Смоленску майора полиции Николая Цуранова.
В очередном письме граждане рассказывают о своем участковом уполномоченном полиции следующее: «Старший участковый уполномоченный полиции Николай Цуранов проявляет должное уважение и внимание к населению. В любой ситуации поможет беде, по первому звонку, днем и ночью придет на помощь. Всегда находится на рабочем месте, куда к нему можно прийти за советом. Майор Цуранов добр, рассудителен и внимателен к жителям нашего района. Спасибо Вам, за таких замечательных сотрудников, как наш участковый!».
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