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Объявление налоговой инспекции
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Назван самый богатый член кабмина

Объявление налоговой инспекции 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Уважаемые налогоплательщики!
Сообщаем, что освобождаются от налогообложения физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период. (ст.361.1 НК РФ)».
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
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