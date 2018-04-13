«Газпром экспорт» стал спонсором «Слована»

Нефтегазовая компания ООО «Газпром экспорт» стала спонсором братиславского «Слована» , сообщает официальный сайт клуба КХЛ.

Соглашение между российской компанией и словацкой командой заключено до конца сезона 2018/19.

«ООО «Газпром экспорт», базирующееся в Петрограде, является одной из самых успешных и прогрессивных компаний в России . В настоящее время компания является мировым лидером в области поставок природного газа.

Компания поставляет природный газ в более чем 20 стран и участвует в нескольких инвестиционных проектах в России и за рубежом.

Она также укрепляет свою репутацию благодаря ряду спонсорских мероприятий в таких областях, как хоккей, образование, здравоохранение и многое другое», — говорится в официальном заявлении клуба.