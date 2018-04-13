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«Газпром экспорт» стал спонсором «Слована»
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«Газпром экспорт» стал спонсором «Слована» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Нефтегазовая компания ООО «Газпром экспорт» стала спонсором братиславского «Слована», сообщает официальный сайт клуба КХЛ.
Соглашение между российской компанией и словацкой командой заключено до конца сезона 2018/19.
«ООО «Газпром экспорт», базирующееся в Петрограде, является одной из самых успешных и прогрессивных компаний в России. В настоящее время компания является мировым лидером в области поставок природного газа.
Компания поставляет природный газ в более чем 20 стран и участвует в нескольких инвестиционных проектах в России и за рубежом.
Она также укрепляет свою репутацию благодаря ряду спонсорских мероприятий в таких областях, как хоккей, образование, здравоохранение и многое другое», — говорится в официальном заявлении клуба.
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