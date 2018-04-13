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В воскресенье и понедельник в Перми 26 домов останутся без холодной воды. Публикуем карту отключений
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В воскресенье и понедельник в Перми 26 домов останутся без холодной воды. Публикуем карту отключений 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В Перми пройдет очередная волна отключений холодной воды в Свердловском и Ленинском районах города. Воду будут отключать 15 и 16 апреля. Рассказываем, каких домов коснутся отключения.
В воскресенье, 15 апреля, из-за планово-ремонтных работ с 9:00 до 13:00 холодную воду отключат по адресам:
Белинского, 7;Николая Островского, 107, 109, 76Б;Чернышевского, 11, 3А, 8Б, 9А.
Также в воскресенье с 9:30 до 19:30 холодной воды не будет по адресам:
Луначарского, 11А;Николая Островского, 29, 51;Пушкина, 7.
16 апреля из-за планово-ремонтных работ с 9:00 до 19:00 без холодной воды останутся:
Брестская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 21;Лукоянова, 34, 36;Крисанова, 23, 25.
— В первые часы после включения из крана может пойти вода другого качества. Это объясняется застоем, но, как правило, в течение нескольких часов проходит, — рассказали 59.ru в пресс-службе ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Специально для вас мы сделали карту отключений. Дома, где отключат воду 15 апреля, на ней выделены красным, а 16-го — зеленым.
Ранее мы рассказывали о том, как в марте в Прикамье из-за коммунальной аварии без воды остались 1300 человек.
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