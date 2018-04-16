Ещё
В понедельник в части Перми отключат воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В понедельник в части Перми отключат воду 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Понедельник в Перми начнётся с отключения воды в двух районах: Свердловском и Индустриальном.
16 апреля с 09.00 — 19.00 пройдут планово-ремонтные работы на ул. Крисанова, 23, 25 и ул. Брестская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 21 и ул. Лукоянова, 34, 36.
Из-за аварийно-восстановительных работ по адресу ул. Мира д. 122А, водоснабжение будет отключено с 09.00 до 19.00 в домах по адресам: ш. Космонавтов, 199, 199А, 203, 203А и ул. Мира, 122, 122А.
А из-за аварийно-восстановительных работ по адресу ул. Архитектора Свиязева, д. 32, до 19.00 вечера воды не будет в домах по адресам: ул. Архитектора Свиязева, 21, 25, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 52, ул. Композитора Глинки, 11А и ул. Леонова 62, 64, 66, 68.
АиФ Пермь: последние новости
Глава пермских архитекторов раскритиковал проект реконструкции эспланады В Перми волонтёры искали пропавшего 54-летнего мужчину Прокуратура: жители Пермского края переплачивали за тепло
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение России658
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа62
Трамп планировал нанести удар по ПВО РФ96
Эксперты обрадовали россиян200
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ31
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение