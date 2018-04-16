В понедельник в части Перми отключат воду

Понедельник в Перми начнётся с отключения воды в двух районах: Свердловском и Индустриальном.

16 апреля с 09.00 — 19.00 пройдут планово-ремонтные работы на ул. Крисанова, 23, 25 и ул. Брестская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 21 и ул. Лукоянова, 34, 36.

Из-за аварийно-восстановительных работ по адресу ул. Мира д. 122А, водоснабжение будет отключено с 09.00 до 19.00 в домах по адресам: ш. Космонавтов, 199, 199А, 203, 203А и ул. Мира, 122, 122А.

А из-за аварийно-восстановительных работ по адресу ул. Архитектора Свиязева, д. 32, до 19.00 вечера воды не будет в домах по адресам: ул. Архитектора Свиязева, 21, 25, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 52, ул. Композитора Глинки, 11А и ул. Леонова 62, 64, 66, 68.