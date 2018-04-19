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В Перми из-за аварии на водоводе без воды остались более тысячи человек
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В Перми из-за аварии на водоводе без воды остались более тысячи человек 

АиФ Пермь 33 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Более тысячи жителей Дзержинского и Индустриального районов остались без воды сегодня утром.
В компании «НОВОГОР-Прикамье» рассказали, что на водоводе по адресу Локомотивная, 3 произошла авария. В домах, расположенных в микрорайонах Парковый и Светлый, а также в части Индустриального района по шоссе Космонавтов, воды либо нет вообще, либо давление понижено.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в «Новогор-Прикамье», дома подключат к другому водоводу пока ремонтируют повреждённый. Воду должны включить к вечеру.
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