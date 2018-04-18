20-21 апреля часть Перми останется без воды

В конце недели некоторым жителям Перми придётся остаться без водоснабжения.

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что отключения связаны с планово-ремонтными работами.

Так 20 апреля с 9 до 19 часов воды не будет по адресам:

Ул. Брестская, 19, 21;Ул. Весенняя, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;Ул. Лукоянова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

21 апреля с 9.30 до 16.30 без воды останутся жители домов по адресам:

Ул. Докучаева, 10, 12, 14, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 24, 28а, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 40а, 40б, 40в, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50/1, 50а, 50б, 50е, 52, 6, 60, 8;Ул. Костычева, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 42б, 44, 44а;Ул. Красноборская 1-я, 14, 6а, 6б, 6в, 6г, 8, 8а;Ул. Сеченова, 1, 14, 3, 3а, 4, 4а, 6, 7, 8, 9;Ул. Сочинская, 2, 4, 4а, 6, 8;Ул. Транспортная, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 27, 27А, 29, 30, 34, 7, 9.