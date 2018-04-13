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Литературоведы расскажут о дневниках «музы блокады» в библиотеке имени Некрасова
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Литературоведы расскажут о дневниках «музы блокады» в библиотеке имени Некрасова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
О биографии и дневниках советской поэтессы Ольги Берггольц 14 апреля расскажут в библиотеке имени Николая Некрасова. Мероприятие приурочено к выходу второго тома дневников писательницы.
Главными спикерами станут литературоведы Наталья Стрижкова и Наталья Громова.
— Такие мероприятия проходят практически каждую неделю. В этот раз расскажут о жанре дневника на примере работ поэтессы Ольги Берггольц. У нее очень трагическая судьба: она прошла блокаду, ее муж и дочь погибли во время сталинских репрессий, — рассказала Наталья Сенаторова, заместитель заведующего отделом по культурно-просветительским проектам учреждения.
Она добавила, что в библиотеке уже презентовали такие книги, как «1914–1918: Великая война и великая революция в русской журнальной сатире» и «Большая Садовая, 10. История московского дома».
Начало в 17:00.
Вход свободный, регистрация не требуется.
Библиотека находится по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14.
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